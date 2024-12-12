Медведев назвал Си Цзиньпину условия для переговоров с Украиной с участием Трампа

Россия не против продолжить переговорный процесс с Киевом, если украинские власти готовы трезво оценить современные реалии и принять предложения, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал журналистам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступания на коллегии МИД в этом году», — подчеркнул Медведев.