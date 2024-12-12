Медведев назвал Си Цзиньпину условия для переговоров с Украиной с участием Трампа
Медведев заверил в готовности РФ к переговорам с Киевом с учётом новых реалий
Россия не против продолжить переговорный процесс с Киевом, если украинские власти готовы трезво оценить современные реалии и принять предложения, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал журналистам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Как известно, мы в целом позитивно относимся к этим предложениям и готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступания на коллегии МИД в этом году», — подчеркнул Медведев.
Он также добавил, что Москва готова вести переговоры по Украине при участии представителей нового президента США Дональда Трампа, однако только в том случае, если Вашингтон услышит позицию Кремля и примет её во внимание. По словам Медведева, по истечении стольких месяцев после начала СВО Украина просто вынуждена адекватно осознать ситуацию со своим провалом на поле боя и прислушаться к Путину. Кроме того, переговоры не возможны, если киевские власти продолжат стремиться в НАТО. «До этого надо дожить», — резюмировал политик, говоря о сроках начала переговоров и принятии Украиной предлагаемых условий.
К слову, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что Владимир Зеленский якобы готов к переговорам. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил, что нужно для выхода на мирную траекторию. Однако глава офиса Зеленского Андрей Ермак уверенно заявил, что Киев согласится на переговоры только в том случае, если страна станет сильной и добьётся военных успехов, чтобы говорить с Москвой на равных.
Telegram / Дмитрий Медведев