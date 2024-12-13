Медведев назвал украинцев «окраинизированными русскими»
Медведев считает ошибочным считать всех жителей Украины украинцами
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает ошибочным подход, при котором всех жителей Украины воспринимают как украинцев, а также разделяют народы, проживающие в России и Украине. Своими доводами он поделился в статье для журнала «Международная жизнь».
Политик подчеркнул, что термин «украинцы» до середины XIX века не имел четкого этнического значения и использовался скорее в географическом контексте — для обозначения места проживания или происхождения человека.
«Исходить из безусловного различия народов, живущих в России и на Украине, а также относить к украинцам всех ее жителей — это грубая ошибка», — резюмировал Медведев.
Объяснение этому, по мнению политика, достаточно простое: на территории современной Украины не существовало самостоятельных государственных образований ни в эпоху формирования системы национальных государств после Вестфальского мира 1648 года, ни в XIX веке, когда в Европе возникли новые независимые государства, такие как Греция, Бельгия, Люксембург, Италия, Германия и Болгария. Он также отметил, что история Украины неразрывно связана с событиями на ее землях, которые в разное время входили в состав других стран.
«Правильнее рассуждать не о культурно-этнической дихотомии «украинцы – русские», а «окраинизированные русские – русские», — сделал вывод политик.
Ранее Медведев спрогнозировал развитие ситуации на Украине. По его словам, Зеленский будет настаивать на тотальной войне, чтобы не лишиться поста. А ранее он допускал возможную эскалацию конфликта на Украине из-за действий Запада. В одном из интервью политик отметил, что, поддерживая Киев поставками оружия и финансированием, западные страны фактически участвуют в боевых действиях на его стороне против России.
Life.ru