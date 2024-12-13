Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает ошибочным подход, при котором всех жителей Украины воспринимают как украинцев, а также разделяют народы, проживающие в России и Украине. Своими доводами он поделился в статье для журнала «Международная жизнь».

Политик подчеркнул, что термин «украинцы» до середины XIX века не имел четкого этнического значения и использовался скорее в географическом контексте — для обозначения места проживания или происхождения человека.

«Исходить из безусловного различия народов, живущих в России и на Украине, а также относить к украинцам всех ее жителей — это грубая ошибка», — резюмировал Медведев.

Объяснение этому, по мнению политика, достаточно простое: на территории современной Украины не существовало самостоятельных государственных образований ни в эпоху формирования системы национальных государств после Вестфальского мира 1648 года, ни в XIX веке, когда в Европе возникли новые независимые государства, такие как Греция, Бельгия, Люксембург, Италия, Германия и Болгария. Он также отметил, что история Украины неразрывно связана с событиями на ее землях, которые в разное время входили в состав других стран.

«Правильнее рассуждать не о культурно-этнической дихотомии «украинцы – русские», а «окраинизированные русские – русские», — сделал вывод политик.