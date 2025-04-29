Специальная военная операция должна закончиться победой России и уничтожением киевского режима, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Надо завершить победой специальную военную операцию на Украине. И надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего, если эти кровавые выродки или фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа», — подчеркнул политик, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

Он призвал принять все меры, чтобы подобный режим на Украине или в какой-либо другой стране никогда не возродился. По мнению Медведева, искоренять нацизм необходимо во всей Европе, и делать это сообща с другими государствами.

«А кто не хочет этим заниматься, должен маркироваться как пособник нацизма», — заключил он.