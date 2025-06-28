Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 21:26

Силы ПВО России за вечер уничтожили 25 беспилотников ВСУ

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

В Минобороны России сообщили, что в период с 20:10 до 23:25 по московскому времени силы противовоздушной обороны страны уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 украинских БПЛА самолётного типа», – говорится в заявлении МО РФ.

По данным ведомства, 12 вражеских беспилотников были сбиты над Курской областью, 10 – над территорией Крыма, а три – над Орловской областью.

Новости СВО. Освобождена Новая Кругляковка, ВС РФ подошли к Красноармейску, кто обучал Киев терактам, 28 июня
Новости СВО. Освобождена Новая Кругляковка, ВС РФ подошли к Красноармейску, кто обучал Киев терактам, 28 июня

Вечером 27 июня в Минобороны РФ сообщали об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ в Брянской области. По словам губернатора региона, в результате этой атаки никто не пострадал. Однако предыдущий удар завершился ранением четырёх мирных жителей Брянска.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Курская область
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar