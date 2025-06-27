В Брянской области сбили ещё два украинских беспилотника

Вечером 27 июня около 20:00 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию, отметив, что в результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.