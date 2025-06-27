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27 июня, 19:35

В Брянской области сбили ещё два украинских беспилотника

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Вечером 27 июня около 20:00 по московскому времени российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию, отметив, что в результате инцидента пострадавших и разрушений на территории области не зафиксировано. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

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Ранее Life.ru писал, что в Самарской области ограничили работу интернета из-за атаки беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев объяснил, что эти меры призваны повысить безопасность людей и объектов инфраструктуры. Тем временем глава Минобороны Украины пригрозил увеличить интенсивность атак БПЛА на Россию.

Юния Ларсон
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