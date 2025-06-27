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Регион
27 июня, 09:19

В Самарской области временно ограничили работу мобильного интернета после атаки БПЛА

Федорищев: В Самарской области фиксируются ограничения в работе интернета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / H_Ko

В целях обеспечения безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры в Самарской области введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём Telegram-канале.

«Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры», — написал он.

Губернатор уточнил, что введённые ограничения аналогичны тем, которые применяются и в других субъектах Российской Федерации. Они также носят временный характер.

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Известно, что перебои произошли из-за атаки БПЛА с украинской стороны. Российская система ПВО смогла отразить один дрон в Новокуйбышевске. На место происшествия сразу же выехали оперативные службы, которые проводят все необходимые мероприятия.

Наталья Афонина
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