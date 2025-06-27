В Самарской области временно ограничили работу мобильного интернета после атаки БПЛА
Федорищев: В Самарской области фиксируются ограничения в работе интернета
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В целях обеспечения безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры в Самарской области введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём Telegram-канале.
«Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры», — написал он.
Губернатор уточнил, что введённые ограничения аналогичны тем, которые применяются и в других субъектах Российской Федерации. Они также носят временный характер.
Известно, что перебои произошли из-за атаки БПЛА с украинской стороны. Российская система ПВО смогла отразить один дрон в Новокуйбышевске. На место происшествия сразу же выехали оперативные службы, которые проводят все необходимые мероприятия.