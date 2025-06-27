ПВО отразила атаку украинских дронов на Новокуйбышевск Самарской области
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В Новокуйбышевске Самарской области была зафиксирована попытка атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на одно из промышленных предприятий города. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят все необходимые мероприятия. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Также этой ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Воздушные цели были уничтожены над Миллеровским, Каменским, Красносулинским, Тарасовским районами, а также в районе города Шахты.