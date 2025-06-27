ПВО отразила атаку украинских дронов на Новокуйбышевск Самарской области

В Новокуйбышевске Самарской области была зафиксирована попытка атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на одно из промышленных предприятий города. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят все необходимые мероприятия. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.