Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 04:21

ПВО отразила атаку украинских дронов на Новокуйбышевск Самарской области

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В Новокуйбышевске Самарской области была зафиксирована попытка атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на одно из промышленных предприятий города. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые проводят все необходимые мероприятия. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских БПЛА
В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских БПЛА

Также этой ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Воздушные цели были уничтожены над Миллеровским, Каменским, Красносулинским, Тарасовским районами, а также в районе города Шахты.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar