В Волгоградской области отразили массированную атаку украинских БПЛА

В Волгоградской области российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Суровикинский и Калачевский районы, а также город Волжский. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам Бочарова, инцидент произошёл в ночь на 27 июня, пострадавших в результате атаки, к счастью, нет.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и городе Волжский», – отметил губернатор.

Для ликвидации обломков вражеских дронов временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе. На месте происшествия работают сапёры, а также пожарные, которые занимаются тушением сухой травы, которая загорелась из-за падения обломков беспилотников. Ситуация находится под контролем властей.