Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область

Ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников в нескольких районах Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, воздушные цели были уничтожены над Миллеровским, Каменским, Красносулинским, Тарасовским районами, а также в районе города Шахты.

По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв и разрушений на земле. В настоящее время проводится уточнение обстоятельств произошедшего.