Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников в нескольких районах Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, воздушные цели были уничтожены над Миллеровским, Каменским, Красносулинским, Тарасовским районами, а также в районе города Шахты.
По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв и разрушений на земле. В настоящее время проводится уточнение обстоятельств произошедшего.
Напомним, в ночь на 26 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над восемью регионами страны. Над Ростовской областью было сбито 11 дронов.