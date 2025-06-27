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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 июня, 03:03

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников в нескольких районах Ростовской области. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, воздушные цели были уничтожены над Миллеровским, Каменским, Красносулинским, Тарасовским районами, а также в районе города Шахты.

По предварительной информации, в результате инцидента обошлось без жертв и разрушений на земле. В настоящее время проводится уточнение обстоятельств произошедшего.

Минобороны России сообщило о перехвате 16 украинских беспилотников
Минобороны России сообщило о перехвате 16 украинских беспилотников

Напомним, в ночь на 26 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над восемью регионами страны. Над Ростовской областью было сбито 11 дронов.

Артём Гапоненко
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