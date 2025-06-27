Минобороны России сообщило о перехвате 16 украинских беспилотников
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
Вечером 26 июня над Россией сбили 16 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.
«В период с 20:00 26 июня до 00:00 27 июня дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА», – говорится в заявлении ведомства.
Из них семь дронов были сбиты над Курской областью, четыре – над Брянской областью, ещё четыре – над территорией Крыма, а один вражеский беспилотник был нейтрализован в акватории Чёрного моря.
Ранее Life.ru писал, что во время атаки украинских БПЛА на курское приграничье был ранен китайский журналист. Корреспондент телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан получил черепно-мозговую травму. Спикер МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций реакции на нападение ВСУ на иностранного журналиста.