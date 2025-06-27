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26 июня, 21:25

Минобороны России сообщило о перехвате 16 украинских беспилотников

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Вечером 26 июня над Россией сбили 16 беспилотников ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

«В период с 20:00 26 июня до 00:00 27 июня дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА», – говорится в заявлении ведомства.

Из них семь дронов были сбиты над Курской областью, четыре – над Брянской областью, ещё четыре – над территорией Крыма, а один вражеский беспилотник был нейтрализован в акватории Чёрного моря.

Над российскими регионами за ночь сбили 50 украинских БПЛА
Над российскими регионами за ночь сбили 50 украинских БПЛА

Ранее Life.ru писал, что во время атаки украинских БПЛА на курское приграничье был ранен китайский журналист. Корреспондент телеканала Phoenix TV Лу Юйгуан получил черепно-мозговую травму. Спикер МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций реакции на нападение ВСУ на иностранного журналиста.

Юния Ларсон
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