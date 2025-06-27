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Регион
27 июня, 03:15

Три российских аэропорта ввели ограничения на полёты

В аэропортах Самары и Саратова ввели ограничения на полёты

Обложка © unsplash.com / Ashim D’Silva

Обложка © unsplash.com / Ashim D’Silva

Утром в пятницу, 27 июня, в аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения касаются аэропортов двух приволжских городов – Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). В ведомстве уточнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полётов. Подробности о сроках действия ограничений пока не раскрываются.

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 16 украинских беспилотников над территорией страны. Поздно вечером 26 июня ВСУ атаковали несколько регионов РФ.

Юния Ларсон
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