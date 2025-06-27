Три российских аэропорта ввели ограничения на полёты

Утром в пятницу, 27 июня, в аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Ограничения касаются аэропортов двух приволжских городов – Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин). В ведомстве уточнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полётов. Подробности о сроках действия ограничений пока не раскрываются.