В аэропорту Волгограда ввели ограничения на приём и выпуск самолётов
Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Как отметили в Росавиации, соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгограда», — сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ранее в Сети появилось видео с самолёта Airbus A321, у которого загорелся двигатель. На кадрах видно, как из двигателя вылетевшего из Лас-Вегаса воздушного судна вырываются языки пламени. После инцидента лайнер сняли с эксплуатации.