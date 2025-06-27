В аэропорту Волгограда ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. Как отметили в Росавиации, соответствующие меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Волгограда», — сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.