Red Wings возобновляет рейсы в Тель-Авив из России

Авиакомпания Red Wings сообщает о намерении восстановить рейсы в Тель-Авив из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи со 2 июля. Начиная с 3 июля, полёты также будут доступны из Минеральных Вод. Информацию об этом предоставила пресс-служба компании.

«Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций», — сообщили в Red Wings.

Кроме того, в компании подчеркнули, что активно сотрудничают с Росавиацией и авиационными властями Израиля, следуя международным рекомендациям по возобновлению полётов. Для получения информации о расписании рейсов и времени вылета можно посетить официальный сайт авиаперевозчика.