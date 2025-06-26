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26 июня, 11:01

Red Wings возобновляет рейсы в Тель-Авив из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Авиакомпания Red Wings сообщает о намерении восстановить рейсы в Тель-Авив из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи со 2 июля. Начиная с 3 июля, полёты также будут доступны из Минеральных Вод. Информацию об этом предоставила пресс-служба компании.

«Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций», сообщили в Red Wings.

Кроме того, в компании подчеркнули, что активно сотрудничают с Росавиацией и авиационными властями Израиля, следуя международным рекомендациям по возобновлению полётов. Для получения информации о расписании рейсов и времени вылета можно посетить официальный сайт авиаперевозчика.

Росавиация выпустила обновлённые рекомендации для авиакомпаний из-за ударов Ирана
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Ранее из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке Росавиация издала NOTAM для российских авиакомпаний. Им запретили осуществлять рейсы в аэропорты Израиля, Ирана, Иордании и Ирака, а также использовать воздушное пространство этих стран.

Анастасия Никонорова
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