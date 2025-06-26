Самолёт с горящим двигателем сняли на видео во время полёта

В среду, 25 июня, пассажирский самолёт Airbus A321 авиакомпании American Airlines столкнулся с серьёзной технической проблемой вскоре после вылета из Лас-Вегаса. На кадрах, опубликованных телеканалом ABC News, видно, как из двигателя воздушного судна вырываются языки пламени.

Двигатель загорелся в небе. Видео © ABC News

Рейс, следовавший в Северную Каролину, экстренно вернули в аэропорт отправления. Представители перевозчика отметили, что причиной ЧП стал технический сбой.

После инцидента лайнер сняли с эксплуатации. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало тщательное расследование случившегося, чтобы установить точные причины и предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.