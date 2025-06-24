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24 июня, 09:32

Пилоты пассажирского самолёта заметили дрон при посадке в российском городе

Aviaincident: Пилоты авиакомпании «Победа» увидели БПЛА при посадке в Саратове

Обложка © Егор Алеев/ТАСС

Обложка © Егор Алеев/ТАСС

Пилоты самолёта авиакомпании «Победа» заметили беспилотник при заходе на посадку в аэропорту Гагарин в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл 23 июня во время рейса из Москвы. Экипаж Boeing 737-800 обнаружил дрон в небе на финальном этапе снижения — на высоте около 760 метров. Беспилотник находился ниже, угрозы столкновения не возникло.

Отмечается, что тревожные сигналы «Ковер» и «Режим» не объявлялись. Информация о случившемся была передана в ФСБ, МВД и органы ПВО.

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Напомним, что в мае россиянин заснял попытку атаки украинского БПЛА на Москву прямо с борта самолёта. Кадры, снятые на высоте, публиковал Life.ru.

Марина Фещенко
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