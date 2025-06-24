Пилоты пассажирского самолёта заметили дрон при посадке в российском городе

Пилоты самолёта авиакомпании «Победа» заметили беспилотник при заходе на посадку в аэропорту Гагарин в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл 23 июня во время рейса из Москвы. Экипаж Boeing 737-800 обнаружил дрон в небе на финальном этапе снижения — на высоте около 760 метров. Беспилотник находился ниже, угрозы столкновения не возникло.

Отмечается, что тревожные сигналы «Ковер» и «Режим» не объявлялись. Информация о случившемся была передана в ФСБ, МВД и органы ПВО.