Пилоты пассажирского самолёта заметили дрон при посадке в российском городе
Aviaincident: Пилоты авиакомпании «Победа» увидели БПЛА при посадке в Саратове
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Пилоты самолёта авиакомпании «Победа» заметили беспилотник при заходе на посадку в аэропорту Гагарин в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошёл 23 июня во время рейса из Москвы. Экипаж Boeing 737-800 обнаружил дрон в небе на финальном этапе снижения — на высоте около 760 метров. Беспилотник находился ниже, угрозы столкновения не возникло.
Отмечается, что тревожные сигналы «Ковер» и «Режим» не объявлялись. Информация о случившемся была передана в ФСБ, МВД и органы ПВО.
Напомним, что в мае россиянин заснял попытку атаки украинского БПЛА на Москву прямо с борта самолёта. Кадры, снятые на высоте, публиковал Life.ru.