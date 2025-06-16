Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как самолёт начал разваливаться после взлёта в Москве
Самолёт Superjet 100 потерял капот двигателя во время рейса из Москвы в Батуми
В Москве самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс A4-7053 в Батуми (Грузия), потерял капот двигателя во время взлёта. Инцидент произошёл накануне утром в аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал «Aviaincident».
У самолёта Superjet авиакомпании «Азимута» при взлёте из Москвы оторвался капот. Видео © Telegram / «Авиаторщина»
Видео выложил шокированный пассажир. По его словам, при взлёте у самолёта отвалились створки мотогондолы правого двигателя, в результате чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во Внуково была объявлена тревога с кодом «Синий». Лайнер смог выработать топливо в зоне ожидания и спустя час благополучно приземлиться. Обнаруженные впоследствии на взлётно-посадочной полосе части обшивки подтвердили факт произошедшего.
Ранее Life.ru рассказал, что в Индии 12 июня произошла трагическая авиакатастрофа, в результате которой, по последним данным, погибли 274 из 275 пассажиров Boeing 787. Единственным выжившим оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишвас Кумар Рамеш, который не может объяснить своё спасение.
Обложка © Telegram / «Авиаторщина»