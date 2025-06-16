Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как самолёт начал разваливаться после взлёта в Москве

В Москве самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс A4-7053 в Батуми (Грузия), потерял капот двигателя во время взлёта. Инцидент произошёл накануне утром в аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал «Aviaincident».

Видео выложил шокированный пассажир. По его словам, при взлёте у самолёта отвалились створки мотогондолы правого двигателя, в результате чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во Внуково была объявлена тревога с кодом «Синий». Лайнер смог выработать топливо в зоне ожидания и спустя час благополучно приземлиться. Обнаруженные впоследствии на взлётно-посадочной полосе части обшивки подтвердили факт произошедшего.