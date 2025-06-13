«Я не могу поверить»: Единственный выживший при катастрофе в Индии рассказал о спасении

В крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии выжил только один человек, им стал 40-летний гражданин Великобритании Вишвас Кумар Рамеш. В разговоре с телеканалом DD News он признался, что не знает, как ему удалось уцелеть.

В авиакатастрофе в Индии уцелел только один пассажир Вишвас Кумар Рамеш. Видео © Х / Tendencia en X HOY

Мужчина прилетал в Индию навестить семью, обратно в Лондон он направлялся со своим братом Аджаем Кумаром Рамешем. В самолёте его местом было 11A рядом с левым окном в эконом-классе около аварийного выхода. Этот случай можно назвать чудом, поскольку все остальные члены экипажа погибли.

«Я даже не могу поверить, что я выжил. На мгновение мне показалось, что я тоже умру. Но когда я открыл глаза и огляделся, я понял, что жив. Я до сих пор не могу понять, как я выжил», — сказал он.

Невероятно не только это, но и то, что к машине скорой помощи он направлялся сам, пешком. Только в больнице мужчина признался, что находился на борту воздушного судна.

Его левая рука была обожжена из-за пожара, который вспыхнул сразу после крушения. По словам Кумара, неполадки начались практически сразу после того, как самолёт поднялся в воздух. Спустя пять-десять секунд возникло ощущение, что они «застряли в воздухе». Позже начали мигать огни и судно врезалось в здание.

«Люди умирали у меня на глазах — стюардессы и двое людей рядом», — вспоминал он.

Когда все случилось, мужчина был уверен, что умрёт. И только, когда он увидел выход, то у него возникла в голове мысль, что сможет выбраться. Это и случилось.