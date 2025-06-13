«Я не могу поверить»: Единственный выживший при катастрофе в Индии рассказал о спасении
Единственный выживший при катастрофе в Индии рассказал о чудесном спасении
Единственный выживший в авиакатастрофе в Индии Вишвас Кумар Рамеш. Обложка © Х / Tendencia en X HOY
В крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии выжил только один человек, им стал 40-летний гражданин Великобритании Вишвас Кумар Рамеш. В разговоре с телеканалом DD News он признался, что не знает, как ему удалось уцелеть.
В авиакатастрофе в Индии уцелел только один пассажир Вишвас Кумар Рамеш. Видео © Х / Tendencia en X HOY
Мужчина прилетал в Индию навестить семью, обратно в Лондон он направлялся со своим братом Аджаем Кумаром Рамешем. В самолёте его местом было 11A рядом с левым окном в эконом-классе около аварийного выхода. Этот случай можно назвать чудом, поскольку все остальные члены экипажа погибли.
«Я даже не могу поверить, что я выжил. На мгновение мне показалось, что я тоже умру. Но когда я открыл глаза и огляделся, я понял, что жив. Я до сих пор не могу понять, как я выжил», — сказал он.
Невероятно не только это, но и то, что к машине скорой помощи он направлялся сам, пешком. Только в больнице мужчина признался, что находился на борту воздушного судна.
Его левая рука была обожжена из-за пожара, который вспыхнул сразу после крушения. По словам Кумара, неполадки начались практически сразу после того, как самолёт поднялся в воздух. Спустя пять-десять секунд возникло ощущение, что они «застряли в воздухе». Позже начали мигать огни и судно врезалось в здание.
«Люди умирали у меня на глазах — стюардессы и двое людей рядом», — вспоминал он.
Когда все случилось, мужчина был уверен, что умрёт. И только, когда он увидел выход, то у него возникла в голове мысль, что сможет выбраться. Это и случилось.
Напомним, в Индии в результате крушения самолёта авиакомпании Air India погибли более 310 человек. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Выжил только один. Судно упало на здание общежития медицинского колледжа, где тоже есть погибшие.