Количество жертв авиакатастрофы в Индии превысило 310 человек
NIE: Число погибших в результате авиакатастрофы в Индии достигло 310
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На западе Индии в результате крушения самолёта Air India погибли более 310 человек. Об этом сообщает газета New Indian Express.
Всего на борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа, из них выжил лишь один человек. Самолёт рухнул на здание общежития медицинского колледжа. В нём также были обнаружили тела жертв катастрофы.
Напомним, что сегодня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.