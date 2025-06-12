Количество жертв авиакатастрофы в Индии превысило 310 человек

На западе Индии в результате крушения самолёта Air India погибли более 310 человек. Об этом сообщает газета New Indian Express.

Всего на борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа, из них выжил лишь один человек. Самолёт рухнул на здание общежития медицинского колледжа. В нём также были обнаружили тела жертв катастрофы.