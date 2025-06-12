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12 июня, 16:58

Количество жертв авиакатастрофы в Индии превысило 310 человек

NIE: Число погибших в результате авиакатастрофы в Индии достигло 310

Обложка © X / World__Watcher_

Обложка © X / World__Watcher_

На западе Индии в результате крушения самолёта Air India погибли более 310 человек. Об этом сообщает газета New Indian Express.

Всего на борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа, из них выжил лишь один человек. Самолёт рухнул на здание общежития медицинского колледжа. В нём также были обнаружили тела жертв катастрофы.

Сам дошёл до скорой: Названа личность единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии
Сам дошёл до скорой: Названа личность единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии

Напомним, что сегодня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Полина Никифорова
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