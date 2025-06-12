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12 июня, 15:30

Сам дошёл до скорой: Названа личность единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии

ANI: Выживший после падения самолёта в Индии британец сидел в начале самолёта

Среди обломков рухнувшего в Индии Boeing найден чудом спасшийся пассажир злополучного рейса — им оказался 40-летний Рамеш Вишвашкумар, сообщает агентство ANI. Британский подданный, который сидел во время полёта в кресле 11А в передней части самолёта, поделился шокирующими деталями катастрофы. По его словам, спустя несколько секунд после взлёта послышался страшный грохот, после чего лайнер разбился и упал.

Гражданин Британии выжил в катастрофе. Фото © Х / nitinmeshram_

Гражданин Британии выжил в катастрофе. Фото © Х / nitinmeshram_

«Очнувшись, я увидел вокруг только тела. Я испугался, встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолёта» — сообщил выживший после катастрофы.

Известно, что мужчина смог самостоятельно дойти до кареты скорой помощи. Вероятно, это был шок после случившегося.

До этого в полиции Индии сообщали, что нашли двоих выживших после крушения самолёта. Однако позже правоохранители уточнили, что удалось спастись лишь одному человеку.

Трагедия за секунды: Момент взлёта и крушения самолёта в Индии попал на видео
Трагедия за секунды: Момент взлёта и крушения самолёта в Индии попал на видео

Напомним, что сегодня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Фото с места крушения самолёта в Индии. Обложка © X / myhomeland_pk

Ольга Сливченко
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