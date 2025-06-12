Сам дошёл до скорой: Названа личность единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии

Среди обломков рухнувшего в Индии Boeing найден чудом спасшийся пассажир злополучного рейса — им оказался 40-летний Рамеш Вишвашкумар, сообщает агентство ANI. Британский подданный, который сидел во время полёта в кресле 11А в передней части самолёта, поделился шокирующими деталями катастрофы. По его словам, спустя несколько секунд после взлёта послышался страшный грохот, после чего лайнер разбился и упал.

Гражданин Британии выжил в катастрофе. Фото © Х / nitinmeshram_

«Очнувшись, я увидел вокруг только тела. Я испугался, встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолёта» — сообщил выживший после катастрофы.

Известно, что мужчина смог самостоятельно дойти до кареты скорой помощи. Вероятно, это был шок после случившегося.