Сам дошёл до скорой: Названа личность единственного выжившего в авиакатастрофе в Индии
ANI: Выживший после падения самолёта в Индии британец сидел в начале самолёта
Среди обломков рухнувшего в Индии Boeing найден чудом спасшийся пассажир злополучного рейса — им оказался 40-летний Рамеш Вишвашкумар, сообщает агентство ANI. Британский подданный, который сидел во время полёта в кресле 11А в передней части самолёта, поделился шокирующими деталями катастрофы. По его словам, спустя несколько секунд после взлёта послышался страшный грохот, после чего лайнер разбился и упал.
Гражданин Британии выжил в катастрофе. Фото © Х / nitinmeshram_
«Очнувшись, я увидел вокруг только тела. Я испугался, встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолёта» — сообщил выживший после катастрофы.
Известно, что мужчина смог самостоятельно дойти до кареты скорой помощи. Вероятно, это был шок после случившегося.
До этого в полиции Индии сообщали, что нашли двоих выживших после крушения самолёта. Однако позже правоохранители уточнили, что удалось спастись лишь одному человеку.
Напомним, что сегодня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.
Фото с места крушения самолёта в Индии. Обложка © X / myhomeland_pk