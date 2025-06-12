Чудесное спасение: В Индии нашли двоих выживших после крушения самолёта
ANI: Полиция Индии обнаружила двух выживших после авиакатастрофы
Обломки жилой постройки после крушения самолёта в Индии. Обложка © Х / Jack Straw
В Индии после авиакатастрофы спасатели обнаружили первых выживших. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на комиссара полиции. По информации ведомства, удалось найти двоих человек. Сейчас спасательные работы продолжаются.
«Полиция обнаружила одного выжившего на месте (в салоне самолёта) 11A. Один выживший был найден в больнице и находится на лечении», — отметили в полиции.
По словам комиссара полиции, число погибших в результате авиакатастрофы, вероятно, возрастёт, учитывая, что место падения — густонаселенный район. Стоит отметить, что ранее в полиции сообщали, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
Напомним, страшная трагедия произошла 12 июня неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. На его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Президент России Владимир Путин направил слова глубокого сочувствия в связи с авиакатастрофой.