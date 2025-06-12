Чудесное спасение: В Индии нашли двоих выживших после крушения самолёта

В Индии после авиакатастрофы спасатели обнаружили первых выживших. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на комиссара полиции. По информации ведомства, удалось найти двоих человек. Сейчас спасательные работы продолжаются.

«Полиция обнаружила одного выжившего на месте (в салоне самолёта) 11A. Один выживший был найден в больнице и находится на лечении», — отметили в полиции.