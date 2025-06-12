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12 июня, 11:45

Названа ещё одна версия крушения самолёта в Индии

NDTV: Столкновение с птицами могло стать причиной крушения самолёта в Индии

Обломки после крушения самолёта в Индии. Обложка © Х / CISF

Обломки после крушения самолёта в Индии. Обложка © Х / CISF

Индийские следователи расследуют версию о том, что пассажирский самолёт Boeing мог потерпеть крушение из-за столкновения с птицами. Об этом сообщает NDTV.

«На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность», — заявил телеканалу капитан, бывший старший пилот Саурабх Бхатнагар.

Обломки жилой постройки после крушения самолёта в Индии. Фото © Х / Jack Straw

Обломки жилой постройки после крушения самолёта в Индии. Фото © Х / Jack Straw

Ранее сообщалось о другой версии случившегося. По словам российского авиационного эксперта Александра Романова, экипаж мог преждевременно убрать закрылки вместо шасси. Это привело к аэродинамическому срыву и потере высоты сразу после старта.

Что известно о крушении пассажирского самолёта в Индии: главное
Что известно о крушении пассажирского самолёта в Индии: главное

Напомним, что авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой.

Милена Скрипальщикова
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