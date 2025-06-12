Названа ещё одна версия крушения самолёта в Индии

Индийские следователи расследуют версию о том, что пассажирский самолёт Boeing мог потерпеть крушение из-за столкновения с птицами. Об этом сообщает NDTV.

«На первый взгляд, это выглядит как случай множественных столкновений с птицами, в результате чего оба двигателя потеряли мощность», — заявил телеканалу капитан, бывший старший пилот Саурабх Бхатнагар.

Обломки жилой постройки после крушения самолёта в Индии. Фото © Х / Jack Straw