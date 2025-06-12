В Генконсульстве рассказали о россиянах на борту разбившегося в Индии самолёта
Генконсульство: Россиян на борту потерпевшего крушение в Индии самолёта не было
Фото с места крушения самолёта в Индии. Обложка © X / msulemans1
По сведениям, предоставленным генеральным консульством РФ в Мумбаи, граждан России на борту самолёта, потерпевшего крушение в западной части Индии, не было. Однако в консульстве подчеркнули, что эта информация носит предварительный характер.
«По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад — Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб.
Страшная авиакатастрофа произошла 12 июня в окрестностях аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат, Индия). Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение. Самолёт, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился вскоре после взлёта. На борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. По последней информации, некоторые люди могли выжить в этом жутком ЧП.