В Генконсульстве рассказали о россиянах на борту разбившегося в Индии самолёта

По сведениям, предоставленным генеральным консульством РФ в Мумбаи, граждан России на борту самолёта, потерпевшего крушение в западной части Индии, не было. Однако в консульстве подчеркнули, что эта информация носит предварительный характер.

«По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад — Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб.