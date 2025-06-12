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12 июня, 09:36

Момент крушения пассажирского самолёта в Индии попал на видео

Момент крушения самолёта авиакомпании Air India, разбившегося в районе индийского аэропорта Ахмедабада, попал на видео. На борту воздушного судна находилось свыше 240 пассажиров.

Момент крушения самолёта в Индии. Видео © X / paavanshukla

Камера фиксирует ужасающее зрелище: самолёт стремительно падает, направляясь прямо на жилой дом. Мощнейший взрыв, раздавшийся вслед за этим, сотрясает землю.
Самолёт с пассажирами рухнул в американском штате Теннесси, есть пострадавшие
Самолёт с пассажирами рухнул в американском штате Теннесси, есть пострадавшие

Напомним, страшная трагедия произошла 12 июня. По предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы. В соцсетях распространились видео с места трагедии.

Обложка © X / paavanshukla

Мария Любицкая
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