Момент крушения пассажирского самолёта в Индии попал на видео
Момент крушения самолёта авиакомпании Air India, разбившегося в районе индийского аэропорта Ахмедабада, попал на видео. На борту воздушного судна находилось свыше 240 пассажиров.
Момент крушения самолёта в Индии. Видео © X / paavanshukla
Камера фиксирует ужасающее зрелище: самолёт стремительно падает, направляясь прямо на жилой дом. Мощнейший взрыв, раздавшийся вслед за этим, сотрясает землю.
Напомним, страшная трагедия произошла 12 июня. По предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы. В соцсетях распространились видео с места трагедии.
Обложка © X / paavanshukla