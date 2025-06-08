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8 июня, 20:37

Самолёт с пассажирами рухнул в американском штате Теннесси, есть пострадавшие

В американском штате Теннесси пассажирский самолёт потерпел крушение. По предварительным данным, на борту находилось от 16 до 20 человек, часть из которых получила серьёзные травмы и была экстренно госпитализирована. Об этом сообщили местные власти.

В Теннесси упал пассажирский самолёт. Видео © Х / Sofia

Инцидент произошёл в округе Коффи, недалеко от Олд Шелбивилл Роуд. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Дорожного патруля Теннесси, которые совместно с полицией Туллахомы оказывают помощь пострадавшим. Некоторых пассажиров пришлось транспортировать в медицинские учреждения воздушным путём.

В настоящее время устанавливаются причины катастрофы и точное количество людей, находившихся на борту воздушного судна. Местные власти и аварийные службы продолжают работать на месте происшествия.

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Дым на всё небо: Самолёт потерпел крушение в горах Южной Кореи

Ранее легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом в Германии. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека. Однако, кто именно погиб — пассажиры или жильцы дома, — неизвестно. Инцидент произошёл в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Обложка © Х / DramaAlert

Артём Гапоненко
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