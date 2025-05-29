Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 05:47

Дым на всё небо: Самолёт потерпел крушение в горах Южной Кореи

Рёнхап: Военный самолёт потерпел крушение в Пхохане в Южной Корее

Обложка © X / web3devilder

Обложка © X / web3devilder

Самолёт ВМС Южной Кореи потерпел крушение в горах округа Намгу города Пхохан. ЧП произошло примерно в 13:52 по местному времени (07:52 мск), передаёт агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных, полицию и местные власти.

Видео © X / web3devilder

На борту военного воздушного судна находились четыре человека. По данным силовых структур, это был патрульный самолёт ВМС Республики Корея. Агентство отмечает, что борт разбился на холме. О судьбе экипажа там ничего не говорят. Дым видно издалека.

Самолёт со 169 пассажирами загорелся на ВПП в Южной Корее
Самолёт со 169 пассажирами загорелся на ВПП в Южной Корее

Это не первый инцидент с самолётами в Южной Корее. Там разбился при посадке пассажирский самолёт. Сообщалось, что из 181 пассажира выжить удалось лишь двоим. Известно, что борт врезался в ограждение в конце взлётно-посадочной полосы. Позже в двигателях обнаружили птичьи перья.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Корея
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar