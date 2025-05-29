Дым на всё небо: Самолёт потерпел крушение в горах Южной Кореи
Рёнхап: Военный самолёт потерпел крушение в Пхохане в Южной Корее
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Самолёт ВМС Южной Кореи потерпел крушение в горах округа Намгу города Пхохан. ЧП произошло примерно в 13:52 по местному времени (07:52 мск), передаёт агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных, полицию и местные власти.
Видео © X / web3devilder
На борту военного воздушного судна находились четыре человека. По данным силовых структур, это был патрульный самолёт ВМС Республики Корея. Агентство отмечает, что борт разбился на холме. О судьбе экипажа там ничего не говорят. Дым видно издалека.
Это не первый инцидент с самолётами в Южной Корее. Там разбился при посадке пассажирский самолёт. Сообщалось, что из 181 пассажира выжить удалось лишь двоим. Известно, что борт врезался в ограждение в конце взлётно-посадочной полосы. Позже в двигателях обнаружили птичьи перья.