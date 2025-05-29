Дым на всё небо: Самолёт потерпел крушение в горах Южной Кореи

Самолёт ВМС Южной Кореи потерпел крушение в горах округа Намгу города Пхохан. ЧП произошло примерно в 13:52 по местному времени (07:52 мск), передаёт агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных, полицию и местные власти.

Видео © X / web3devilder

На борту военного воздушного судна находились четыре человека. По данным силовых структур, это был патрульный самолёт ВМС Республики Корея. Агентство отмечает, что борт разбился на холме. О судьбе экипажа там ничего не говорят. Дым видно издалека.