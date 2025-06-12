Самолёт со 130 пассажирами разбился в Индии
Самолёт со 130 пассажирами потерпел крушение у аэропорта Ахмедабада в Индии
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В Индии, близ аэропорта Ахмедабада, потерпел крушение самолёт Air India со 130 пассажирами на борту, сообщает NDTV. В соцсетях распространяются видео, предположительно с места трагедии.
По предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы.
Ранее самолёт ВМС Южной Кореи потерпел крушение в горах округа Намгу города Пхохан. На борту военного воздушного судна находились четыре человека. По данным силовых структур, это был патрульный самолёт ВМС Республики Корея.