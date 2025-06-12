Самолёт со 130 пассажирами разбился в Индии

В Индии, близ аэропорта Ахмедабада, потерпел крушение самолёт Air India со 130 пассажирами на борту, сообщает NDTV. В соцсетях распространяются видео, предположительно с места трагедии.

Предварительно, кадры с места крушения самолёта в Индии. Видео © X / rehhann / ospsf

По предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы.