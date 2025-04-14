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14 апреля, 09:38

Никто не выжил при крушении легкомоторного самолёта в штате Нью-Йорк

NBC: Все шесть пассажиров разбившегося в Нью-Йорке самолёта погибли

Легкомоторный самолёт Mitsubishi MU-2B. Обложка © Wikipedia

Легкомоторный самолёт Mitsubishi MU-2B. Обложка © Wikipedia

Все шесть пассажиров, находившихся на борту разбившегося в Нью-Йорке легкомоторного самолёта Mitsubishi MU-2B, погибли. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

«Никто не выжил в крушении частного самолёта в субботу, который во второй раз пытался зайти на посадку в округе Колумбия в Нью-Йорке», — уточнил телеканал.

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Соединённых Штатов Тодд Инман добавил, что воздушное судно врезалось в землю на высокой скорости и сильно деформировалось.

Самолёт упал прямо на дорогу во Флориде, есть жертвы
Самолёт упал прямо на дорогу во Флориде, есть жертвы

Ранее сообщалось об одном погибшем в авиакатастрофе. Напомним, что самолёт упал в поле рядом с населённым пунктом Копейк. Всего на борту находились шесть человек.

Алена Пенчугина
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