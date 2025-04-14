Никто не выжил при крушении легкомоторного самолёта в штате Нью-Йорк

Все шесть пассажиров, находившихся на борту разбившегося в Нью-Йорке легкомоторного самолёта Mitsubishi MU-2B, погибли. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

«Никто не выжил в крушении частного самолёта в субботу, который во второй раз пытался зайти на посадку в округе Колумбия в Нью-Йорке», — уточнил телеканал.

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте Соединённых Штатов Тодд Инман добавил, что воздушное судно врезалось в землю на высокой скорости и сильно деформировалось.