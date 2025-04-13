Самолёт с пассажирами потерпел крушение в штате Нью-Йорк, есть жертвы

В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолёт. Информацию предоставило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Самолёт Mitsubishi MU-2B упал в поле рядом с населённым пунктом Копейк. На борту находились шесть человек.

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк… на борту находились шесть человек», — говорится в сообщении FAA.