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13 апреля, 03:12

Самолёт с пассажирами потерпел крушение в штате Нью-Йорк, есть жертвы

Модель самолёта Mitsubishi MU-2B, который потерпел крушение. Фото © airliners.net

Модель самолёта Mitsubishi MU-2B, который потерпел крушение. Фото © airliners.net

В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолёт. Информацию предоставило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Самолёт Mitsubishi MU-2B упал в поле рядом с населённым пунктом Копейк. На борту находились шесть человек.

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк… на борту находились шесть человек», — говорится в сообщении FAA.

По информации агентства Рейтер, ссылающегося на авиационные власти и местную полицию, как минимум один человек погиб.

Упал как камень: Названа причина крушения вертолёта с семьёй главы филиала Siemens в США
Упал как камень: Названа причина крушения вертолёта с семьёй главы филиала Siemens в США

Накануне в США произошла ещё одна авиакатастрофа. Самолёт Cessna 310R N8930N упал рядом с аэропортом Бока-Ратон в штате Флорида. Экипаж сообщал о неполадках с рулём направления. Есть жертвы. А ещё за день до этого в Нью-Йорке упал туристический вертолёт с семьёй главы испанского подразделения Siemens.

Антон Голыбин
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