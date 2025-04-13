Самолёт с пассажирами потерпел крушение в штате Нью-Йорк, есть жертвы
Модель самолёта Mitsubishi MU-2B, который потерпел крушение. Фото © airliners.net
В штате Нью-Йорк потерпел крушение легкомоторный самолёт. Информацию предоставило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Самолёт Mitsubishi MU-2B упал в поле рядом с населённым пунктом Копейк. На борту находились шесть человек.
«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк… на борту находились шесть человек», — говорится в сообщении FAA.
По информации агентства Рейтер, ссылающегося на авиационные власти и местную полицию, как минимум один человек погиб.
Накануне в США произошла ещё одна авиакатастрофа. Самолёт Cessna 310R N8930N упал рядом с аэропортом Бока-Ратон в штате Флорида. Экипаж сообщал о неполадках с рулём направления. Есть жертвы. А ещё за день до этого в Нью-Йорке упал туристический вертолёт с семьёй главы испанского подразделения Siemens.