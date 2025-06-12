На борту разбившегося в Индии самолёта находились свыше 240 человек
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Свыше 240 человек находились на борту самолёта Air India, разбившегося в районе индийского аэропорта Ахмедабада.
Предположительно, катастрофа произошла с Boeing 787 Dreamliner, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Лондон. На борту были 242 пассажира и члены экипажа. Полиция Индии подтвердила информацию о крушении.
Напомним, что, по предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы. В соцсетях распространились видео с места трагедии.