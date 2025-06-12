На борту разбившегося в Индии самолёта находились свыше 240 человек

Свыше 240 человек находились на борту самолёта Air India, разбившегося в районе индийского аэропорта Ахмедабада.

Предположительно, катастрофа произошла с Boeing 787 Dreamliner, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Лондон. На борту были 242 пассажира и члены экипажа. Полиция Индии подтвердила информацию о крушении.