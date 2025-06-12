Названа возможная причина крушения пассажирского лайнера в Индии

Крушение пассажирского самолёта в Индии могло произойти из-за ошибки пилота. Об этом рассказал бывший командир воздушного судна и авиационный специалист в области безопасности полётов Александр Романов.

В беседе с телеграм-каналом Mash специалист предположил, что причиной катастрофы могла стать ошибка экипажа, который вместо уборки шасси преждевременно убрал закрылки. Это привело к критической ситуации: самолёт, взлетев с выпущенными шасси, начал стремительно терять высоту. Хотя отказ двигателя не подтверждён, технические проблемы не исключаются. Романов склоняется к версии аэродинамического срыва, вызванного неправильной работой с механизацией крыла.