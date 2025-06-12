Названа возможная причина крушения пассажирского лайнера в Индии
Mash: Причиной крушения пассажирского самолёта в Индии могла стать ошибка пилота
Крушение пассажирского самолёта в Индии могло произойти из-за ошибки пилота. Об этом рассказал бывший командир воздушного судна и авиационный специалист в области безопасности полётов Александр Романов.
В беседе с телеграм-каналом Mash специалист предположил, что причиной катастрофы могла стать ошибка экипажа, который вместо уборки шасси преждевременно убрал закрылки. Это привело к критической ситуации: самолёт, взлетев с выпущенными шасси, начал стремительно терять высоту. Хотя отказ двигателя не подтверждён, технические проблемы не исключаются. Романов склоняется к версии аэродинамического срыва, вызванного неправильной работой с механизацией крыла.
Известно, что самолётом управлял опытный пилот Сумит Сабхарвал (8200 часов налёта), а второй пилот имел 1100 часов опыта.
Напомним, что крупная авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.
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