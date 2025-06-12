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12 июня, 10:25

Обломки разбившегося в Индии самолёта упали на общежитие для врачей

Обломки самолёта упали на жилые дома в Индии. Обложка © X / khawaja hussain

Обломки самолёта упали на жилые дома в Индии. Обложка © X / khawaja hussain

Обломки хвостовой части самолёта, потерпевшего крушение в Индии, упали на здание общежития для врачей. Об этом сообщил на брифинге офицер местной полиции.

«По предварительной информации, самолёт авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение, упав на общежитие для врачей. В течение двух-трёх минут полиция и другие службы прибыли на место», — уточнил представитель полиции.

По данным NDTV, на борту находился бывший глава штата Гуджарат Виджай Рупани. Информация о его состоянии пока отсутствует. На месте работают спасательные службы.

СМИ узнали, граждане каких стран были на борту упавшего в Индии лайнера
СМИ узнали, граждане каких стран были на борту упавшего в Индии лайнера

Напомним, что крупная авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Известно, что в результате трагедии есть выжившие. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

Милена Скрипальщикова
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