Обломки разбившегося в Индии самолёта упали на общежитие для врачей

Обломки хвостовой части самолёта, потерпевшего крушение в Индии, упали на здание общежития для врачей. Об этом сообщил на брифинге офицер местной полиции.

«По предварительной информации, самолёт авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение, упав на общежитие для врачей. В течение двух-трёх минут полиция и другие службы прибыли на место», — уточнил представитель полиции.