Обломки разбившегося в Индии самолёта упали на общежитие для врачей
Обломки самолёта упали на жилые дома в Индии. Обложка © X / khawaja hussain
Обломки хвостовой части самолёта, потерпевшего крушение в Индии, упали на здание общежития для врачей. Об этом сообщил на брифинге офицер местной полиции.
«По предварительной информации, самолёт авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение, упав на общежитие для врачей. В течение двух-трёх минут полиция и другие службы прибыли на место», — уточнил представитель полиции.
По данным NDTV, на борту находился бывший глава штата Гуджарат Виджай Рупани. Информация о его состоянии пока отсутствует. На месте работают спасательные службы.
Напомним, что крупная авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Известно, что в результате трагедии есть выжившие. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.