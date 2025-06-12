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12 июня, 10:17

СМИ узнали, граждане каких стран были на борту упавшего в Индии лайнера

Reuters: На борту разбившегося в Индии самолёта были граждане четырёх стран

Граждане четырёх стран — Индии, Канады, Португалии и Великобритании — находились на борту самолёта Air India, разбившегося в Индии. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сведениям агентства, рейс из индийского Ахмедабада в Лондон перевозил 169 индийцев, 53 британца, 1 канадца и 7 португальцев.

Момент крушения пассажирского самолёта в Индии попал на видео
Момент крушения пассажирского самолёта в Индии попал на видео

Напомним, что крупная авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Известно, что в результате трагедии есть выжившие. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.

Обложка © X / World__Watcher_

Ольга Сливченко
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