СМИ узнали, граждане каких стран были на борту упавшего в Индии лайнера
Reuters: На борту разбившегося в Индии самолёта были граждане четырёх стран
Граждане четырёх стран — Индии, Канады, Португалии и Великобритании — находились на борту самолёта Air India, разбившегося в Индии. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сведениям агентства, рейс из индийского Ахмедабада в Лондон перевозил 169 индийцев, 53 британца, 1 канадца и 7 португальцев.
Напомним, что крупная авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Известно, что в результате трагедии есть выжившие. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было.
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