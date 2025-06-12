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Регион
12 июня, 09:33

В результате крушения пассажирского самолёта в Индии есть выжившие

Обложка © X / World__Watcher_

Обложка © X / World__Watcher_

По предварительным данным, в результате крушения пассажирского самолёта Air India на западе Индии могут быть выжившие. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Канал транслирует кадры, где спасательные службы эвакуируют пострадавших из зоны катастрофы вблизи аэропорта.

Два человека погибли при крушении самолёта в Калифорнии
Два человека погибли при крушении самолёта в Калифорнии

12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель в Ахмедабаде, штат Гуджарат, Индия, произошла авиакатастрофа с участием самолёта Air India. Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмедабад — Лондон потерпел крушение вскоре после взлёт. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

Оксана Попова
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