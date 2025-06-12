В результате крушения пассажирского самолёта в Индии есть выжившие
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По предварительным данным, в результате крушения пассажирского самолёта Air India на западе Индии могут быть выжившие. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Канал транслирует кадры, где спасательные службы эвакуируют пострадавших из зоны катастрофы вблизи аэропорта.
12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель в Ахмедабаде, штат Гуджарат, Индия, произошла авиакатастрофа с участием самолёта Air India. Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмедабад — Лондон потерпел крушение вскоре после взлёт. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа.