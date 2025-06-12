Что известно о крушении пассажирского самолёта в Индии: главное

12 июня самолет Air India потерпел крушение вскоре после взлёта из международного аэропорта Сардар Валлабхбхаи Патель в Индии. Авария произошла недалеко от аэропорта в жилой зоне города. Что известно о трагедии к данному часу — в материале Life.ru.

Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмедабад – Лондон (Гатвик), потерпел крушение спустя несколько секунд после взлета. Обломки рухнули в жилом районе Мегханинагар, вызвав пожар и разрушения. На борту находились 242 человека, и, по предварительным данным, трагедия унесла жизни не менее 110 человек.

На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа, включая двух пилотов и десять бортпроводников. Среди пассажиров были 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 граждан Португалии и 1 гражданин Канады. По неподтверждённым данным, среди них мог быть бывший главный министр Гуджарата Виджай Рупани.

Спасательные операции начались немедленно. На место катастрофы прибыли пожарные бригады, скорая помощь и команды спасателей. Власти организовали «зеленый коридор» для транспортировки пострадавших в больницы. Министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду Кинджарупу взял ситуацию под личный контроль, координируя действия экстренных служб. Министр внутренних дел Амит Шах заверил, что центральное правительство окажет всю необходимую поддержку в ликвидации последствий и расследовании.