Что известно о крушении пассажирского самолёта в Индии: главное
Фото с места крушения самолёта в Индии. Обложка © X / myhomeland_pk / theglobal_index
12 июня самолет Air India потерпел крушение вскоре после взлёта из международного аэропорта Сардар Валлабхбхаи Патель в Индии. Авария произошла недалеко от аэропорта в жилой зоне города. Что известно о трагедии к данному часу — в материале Life.ru.
Самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмедабад – Лондон (Гатвик), потерпел крушение спустя несколько секунд после взлета. Обломки рухнули в жилом районе Мегханинагар, вызвав пожар и разрушения. На борту находились 242 человека, и, по предварительным данным, трагедия унесла жизни не менее 110 человек.
Лайнер взлетел в 13:38, но почти сразу потерял связь с диспетчерской службой, достигнув высоты всего 190 метров. Пилот успел подать сигнал бедствия (mayday), после чего самолёт начал стремительно терять высоту со скоростью около 475 футов в минуту. Обломки рухнули на общежитие для врачей в районе Мегханинагар, что привело к сильному пожару и густому черному дыму, который был виден издалека.
На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа, включая двух пилотов и десять бортпроводников. Среди пассажиров были 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, 7 граждан Португалии и 1 гражданин Канады. По неподтверждённым данным, среди них мог быть бывший главный министр Гуджарата Виджай Рупани.
Спасательные операции начались немедленно. На место катастрофы прибыли пожарные бригады, скорая помощь и команды спасателей. Власти организовали «зеленый коридор» для транспортировки пострадавших в больницы. Министр гражданской авиации Индии Рам Мохан Найду Кинджарупу взял ситуацию под личный контроль, координируя действия экстренных служб. Министр внутренних дел Амит Шах заверил, что центральное правительство окажет всю необходимую поддержку в ликвидации последствий и расследовании.
Аэропорт Ахмедабада временно приостановил работу, а рейсы из других городов, включая Кералу, были отменены. Генеральное консульство России сообщило, что, по предварительным данным, российских граждан на борту не было. Причины трагедии неизвестны.