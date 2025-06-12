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12 июня, 10:12

Более 100 человек погибли при крушении самолёта в Индии

TIMESNOW: Крушение авиарейса в Индии привело к гибели как минимум 110 человек

Обложка © X / paavanshukla

Обложка © X / paavanshukla

Число жертв при крушении пассажирского самолёта авиакомпании Air India достигло минимум 110 человек. Всего на борту воздушного судна находились 232 пассажира и 10 членов экипажа. Об этом сооющает TIMESNOW. Официальных данных по ситуации пока нет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди немедленно провёл телефонные переговоры с ответственными министрами. Он поручил министру внутренней безопасности Амиру Шаху и министру гражданской авиации Раммохану Найду лично проследовать в город и организовать помощь пострадавшим.

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Напомним, страшная трагедия произошла 12 июня. По предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы. В соцсетях распространились видео с места трагедии. Известно, что самолёт следовал в Лондон.

Полина Никифорова
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