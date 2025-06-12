Более 100 человек погибли при крушении самолёта в Индии
TIMESNOW: Крушение авиарейса в Индии привело к гибели как минимум 110 человек
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Число жертв при крушении пассажирского самолёта авиакомпании Air India достигло минимум 110 человек. Всего на борту воздушного судна находились 232 пассажира и 10 членов экипажа. Об этом сооющает TIMESNOW. Официальных данных по ситуации пока нет.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди немедленно провёл телефонные переговоры с ответственными министрами. Он поручил министру внутренней безопасности Амиру Шаху и министру гражданской авиации Раммохану Найду лично проследовать в город и организовать помощь пострадавшим.