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12 июня, 09:56

Стало известно, куда направлялся самолёт, разбившийся в Индии

Разбившийся в Индии самолёт летел в Лондон

Обложка © X / rehhann

Обложка © X / rehhann

Самолет индийской авиакомпании Air India, совершивший трагическое падение на западе Индии, выполнял международный рейс из Ахмедабада в британскую столицу Лондон, подтвердили представители лондонского аэропорта Гатвик. На борту находились 242 пассажира и члена экипажа, включая двух пилотов и десять бортпроводников.

«Мы можем подтвердить, что рейс AI171, который разбился сегодня при вылете из аэропорта Ахмедабада, должен был приземлиться в лондонском аэропорту Гатвик в 18:25 (20:25 мск — прим. Life.ru)», — указано в заявлении аэропорта.

В результате крушения пассажирского самолёта в Индии есть выжившие
В результате крушения пассажирского самолёта в Индии есть выжившие

Напомним, страшная трагедия произошла 12 июня. По предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы. В соцсетях распространились видео с места трагедии.

Полина Никифорова
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