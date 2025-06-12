Стало известно, куда направлялся самолёт, разбившийся в Индии

Самолет индийской авиакомпании Air India, совершивший трагическое падение на западе Индии, выполнял международный рейс из Ахмедабада в британскую столицу Лондон, подтвердили представители лондонского аэропорта Гатвик. На борту находились 242 пассажира и члена экипажа, включая двух пилотов и десять бортпроводников.

«Мы можем подтвердить, что рейс AI171, который разбился сегодня при вылете из аэропорта Ахмедабада, должен был приземлиться в лондонском аэропорту Гатвик в 18:25 (20:25 мск — прим. Life.ru)», — указано в заявлении аэропорта.