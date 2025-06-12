Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением
Пилоты пассажирского самолёта в Индии подавали сигнал бедствия перед крушением
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Пилоты пассажирского самолёта авиакомпании Air India, который разбился в районе индийского аэропорта в Ахмедабаде, подавали сигнал бедствия в диспетчерскую службу после взлёта. Об этом сообщает портал Hindustan Times.
Согласно данным, пилоты подали сигнал «MAYDAY», вскоре после того, как самолёт взлетел. Однако никаких дальнейших сообщений не поступало и воздушное судно упало.
Трагедия произошла 12 июня. По предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы. Предположительно, катастрофа произошла с Boeing 787 Dreamliner, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Лондон. На борту находилось свыше 240 человек.