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12 июня, 10:15

Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением

Пилоты пассажирского самолёта в Индии подавали сигнал бедствия перед крушением

Обложка © Х / The Pulse

Обложка © Х / The Pulse

Пилоты пассажирского самолёта авиакомпании Air India, который разбился в районе индийского аэропорта в Ахмедабаде, подавали сигнал бедствия в диспетчерскую службу после взлёта. Об этом сообщает портал Hindustan Times.

Согласно данным, пилоты подали сигнал «MAYDAY», вскоре после того, как самолёт взлетел. Однако никаких дальнейших сообщений не поступало и воздушное судно упало.

Момент крушения пассажирского самолёта в Индии попал на видео
Момент крушения пассажирского самолёта в Индии попал на видео

Трагедия произошла 12 июня. По предварительным данным, лайнер, вылетавший из Ахмедабада, не сумел набрать высоту и рухнул на жилые кварталы. Предположительно, катастрофа произошла с Boeing 787 Dreamliner, выполнявшим рейс из Ахмедабада в Лондон. На борту находилось свыше 240 человек.

Юлия Сафиулина
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