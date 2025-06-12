Пилоты борта Air India подавали сигнал бедствия перед крушением

Пилоты пассажирского самолёта авиакомпании Air India, который разбился в районе индийского аэропорта в Ахмедабаде, подавали сигнал бедствия в диспетчерскую службу после взлёта. Об этом сообщает портал Hindustan Times.

Согласно данным, пилоты подали сигнал «MAYDAY», вскоре после того, как самолёт взлетел. Однако никаких дальнейших сообщений не поступало и воздушное судно упало.