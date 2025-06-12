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12 июня, 11:25

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил руководству Индии слова глубокого сочувствия в связи с авиакатастрофой в аэропорту Ахмадабада, в результате которой погибло не менее 133 человек. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада», — заявил российский лидер.

Президент выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших и пожелал скорейшего восстановления всем, кто пострадал в результате трагедии.

Что известно о крушении пассажирского самолёта в Индии: главное
Что известно о крушении пассажирского самолёта в Индии: главное

Напомним, что крупная авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было. Также была озвучена возможная причина крушения воздушного судна.

Мария Любицкая
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