Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой

Президент России Владимир Путин направил руководству Индии слова глубокого сочувствия в связи с авиакатастрофой в аэропорту Ахмадабада, в результате которой погибло не менее 133 человек. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.