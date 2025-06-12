Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин направил руководству Индии слова глубокого сочувствия в связи с авиакатастрофой в аэропорту Ахмадабада, в результате которой погибло не менее 133 человек. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада», — заявил российский лидер.
Президент выразил глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших и пожелал скорейшего восстановления всем, кто пострадал в результате трагедии.
Напомним, что крупная авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было. Также была озвучена возможная причина крушения воздушного судна.