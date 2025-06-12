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12 июня, 12:41

Выживших нет: Все пассажиры рухнувшего самолёта в Индии погибли

AP: Все 242 человека, находившиеся на борту самолёта Air India, погибли

Обложка © X / paavanshukla / myhomeland_pk

Обложка © X / paavanshukla / myhomeland_pk

Трагическое крушение самолёта Air India в Индии, по предварительным оценкам, унесло жизни всех 242 человек, находившихся на борту. Об этом сообщил агентству The Associated Press представитель индийской полиции.

«Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил. Некоторые местные жители также могли погибнуть», — отметил полицейский.

Момент крушения пассажирского самолёта в Индии попал на видео
Момент крушения пассажирского самолёта в Индии попал на видео

Напомним, страшная трагедия произошла 12 июня неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. На его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Президент России Владимир Путин направил слова глубокого сочувствия в связи с авиакатастрофой.

Мария Любицкая
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