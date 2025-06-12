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12 июня, 15:13

Трагедия за секунды: Момент взлёта и крушения самолёта в Индии попал на видео

В Сети появилось видео с моментом взлёта и крушения самолёта в Индии

В Сети появилось видео с моментом взлёта пассажирского самолёта Air India, разбившегося в районе индийского аэропорта Ахмедабада. На его борту находилось 242 пассажира, выжить, предварительно, удалось одному человеку.

Момент взлёта и падения пассажирского самолёта Air India © Видео X / T59544082

На кадрах видно, как самолёт набирает скорость на взлётной полосе и поднимается в воздух. Но полёт оказывается недолгим: не успев набрать высоту, лайнер терпит крушение, врезавшись в жилой дом. Вскоре после этого гремит оглушительный и мощный взрыв.

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Напомним, что крупная авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было. Также была озвучена возможная причина крушения воздушного судна.

Обложка © X / T59544082

Мария Любицкая
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