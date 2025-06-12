Трагедия за секунды: Момент взлёта и крушения самолёта в Индии попал на видео

В Сети появилось видео с моментом взлёта пассажирского самолёта Air India, разбившегося в районе индийского аэропорта Ахмедабада. На его борту находилось 242 пассажира, выжить, предварительно, удалось одному человеку.

На кадрах видно, как самолёт набирает скорость на взлётной полосе и поднимается в воздух. Но полёт оказывается недолгим: не успев набрать высоту, лайнер терпит крушение, врезавшись в жилой дом. Вскоре после этого гремит оглушительный и мощный взрыв.