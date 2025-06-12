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12 июня, 20:17

«Mayday, нет тяги!»: Раскрыты последние слова пилота рухнувшего в Индии «боинга»

Telegraph: Пилот сообщил о потере Boeing 787 мощности перед крушением в Индии

Рухнувший в Индии Boeing 787. Обложка © Х / The Pulse

Рухнувший в Индии Boeing 787. Обложка © Х / The Pulse

Пилот самолёта Boeing 787 Dreamliner, потерпевшего крушение в Индии, успел передать сигнал бедствия и предупредить авиадиспетчеров о критической ситуации на борту. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Mayday, нет тяги, теряется мощность, невозможно поднять самолёт», — стали последними словами пилота.

По данным СМИ, Сабхарвал был опытным пилотом с налётом более 8200 часов. Издание уточняет, что расследование продолжается. Основной версией катастрофы на текущий момент считается технический сбой, вызвавший резкое падение мощности двигателей.

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Ранее сообщалось, что на западе Индии в результате крушения самолёта авиакомпании Air India погибли более 310 человек. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Выжил только один. Лайнер рухнул на здание общежития медицинского колледжа, где также были обнаружены тела погибших.

Андрей Васильев
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