«Mayday, нет тяги!»: Раскрыты последние слова пилота рухнувшего в Индии «боинга»

Пилот самолёта Boeing 787 Dreamliner, потерпевшего крушение в Индии, успел передать сигнал бедствия и предупредить авиадиспетчеров о критической ситуации на борту. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По данным СМИ, Сабхарвал был опытным пилотом с налётом более 8200 часов. Издание уточняет, что расследование продолжается. Основной версией катастрофы на текущий момент считается технический сбой, вызвавший резкое падение мощности двигателей.

Ранее сообщалось, что на западе Индии в результате крушения самолёта авиакомпании Air India погибли более 310 человек. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Выжил только один. Лайнер рухнул на здание общежития медицинского колледжа, где также были обнаружены тела погибших.