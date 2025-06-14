Число погибших при крушении самолёта в Индии выросло до 274
Фото с места крушения самолёта в Индии. Обложка © X / myhomeland_pk
Число погибших в результате крушения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV.
«Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек», — уточняет телеканал со ссылкой на местные власти.
Напомним, что 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.