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14 июня, 08:27

Число погибших при крушении самолёта в Индии выросло до 274

Фото с места крушения самолёта в Индии. Обложка © X / myhomeland_pk

Фото с места крушения самолёта в Индии. Обложка © X / myhomeland_pk

Число погибших в результате крушения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV.

«Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек», — уточняет телеканал со ссылкой на местные власти.

Напомним, что 12 июня в районе аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат) произошла трагедия — самолёт Boeing 787-8 Dreamliner, летевший рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился почти сразу после взлёта. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой.

Женщина избежала гибели, опоздав из-за пробки на разбившийся в Индии самолёт
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Андрей Бражников
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