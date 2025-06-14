Число погибших при крушении самолёта в Индии выросло до 274

Число погибших в результате крушения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner в Индии увеличилось до 274, сообщил NDTV .

«Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек», — уточняет телеканал со ссылкой на местные власти.