Самолёт Air India экстренно сел в аэропорту Пхукета в связи с угрозой взрыва
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Самолет Air India экстренно приземлился в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва бомбы. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани.
«Самолет Air India AI379, следовавший по маршрут Пхукет — Дели, совершил посадку в аэропорту Пхукета после поступившего сообщения о бомбе на борту», — информировали в аэропорту.
Таиландская туристическая полиция сообщила, что самолёт благополучно приземлился в 12:15 (08:15 по московскому времени), и все пассажиры находятся в безопасности. Причиной инцидента стала обнаруженная в туалете записка с угрозой взрыва. Полиция ведёт расследование, а авиакомпания изучает записи с камер видеонаблюдения для выявления подозреваемых.
А накануне на западе Индии в результате крушения самолёта авиакомпании Air India погибли более 310 человек. На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. А одной женщине «повезло» опоздать на рейс из-за пробки на дороге в аэропорт.