Самолёт Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией

Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Анталью, подал сигнал аварийной тревоги в небе над Смоленской областью. На борту находились пассажиры из России. Об этом сообщает Aviaincident.

По данным телеграм-канла, сегодня самолёт Airbus A321, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью (Турция) с российскими гражданами на борту, столкнулся с технической неисправностью. Во время полёта, в 48 километрах к северо-востоку от Смоленска, экипаж сообщил о проблемах с двигателем. Изначально пилоты запросили снижение высоты до 6000 метров, однако впоследствии было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.

Во время следования в аэропорт вылета у самолета возникли неполадки с двигателем, что привело к объявлению экипажем аварийной ситуации с кодом «Синий». Несмотря на возникшие трудности, воздушное судно успешно совершило посадку.