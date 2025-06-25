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25 июня, 19:03

Самолёт Turkish Airlines объявил аварийную тревогу в небе над Россией

Aviaincident: Борт Turkish Airlines подал сигнал аварийной тревоги в небе над РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Москвы в Анталью, подал сигнал аварийной тревоги в небе над Смоленской областью. На борту находились пассажиры из России. Об этом сообщает Aviaincident.

По данным телеграм-канла, сегодня самолёт Airbus A321, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью (Турция) с российскими гражданами на борту, столкнулся с технической неисправностью. Во время полёта, в 48 километрах к северо-востоку от Смоленска, экипаж сообщил о проблемах с двигателем. Изначально пилоты запросили снижение высоты до 6000 метров, однако впоследствии было принято решение о возвращении в аэропорт вылета.

Во время следования в аэропорт вылета у самолета возникли неполадки с двигателем, что привело к объявлению экипажем аварийной ситуации с кодом «Синий». Несмотря на возникшие трудности, воздушное судно успешно совершило посадку.

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Это уже второе авиапроисшествие за последние несколько дней. 22 июня в Омске при взлёте лайнер Superjet 100 авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей — произошло кратковременное возгорание двигателя. Инцидент также произошёл на низкой высоте, примерно в 100 метрах от земли.

Милена Скрипальщикова
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