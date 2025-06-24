Птица врезалась в самолёт в небе над Омском и вызвала пожар в двигателе

Самолет российской авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей при взлете, что привело к возгоранию одного из двигателей. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 22 июня с самолетом Superjet 100, выполнявшим рейс из Омска в Ноябрьск. На высоте около 100 метров экипаж зафиксировал кратковременную вибрацию левого двигателя. По данным источника, птица ударилась о левое лобовое стекло лайнера во время взлета.

Вскоре на дисплее появилась индикация возгорания. Командир экипажа принял решение отключить левый двигатель и вернуться в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет благополучно приземлился в Омске. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации.