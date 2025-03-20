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20 марта, 10:01

Негостеприимные омские птицы помешали приземлиться самолёту из Петербурга

Птицы на ВПП в Омске заставили рейс из Петербурга идти на второй круг

Помеха на посадочной полосе в виде птиц заставила пассажирский борт авиакомпании «Россия» зайти на второй круг при приземлении в Омске. Об этом доложил телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл с бортом летевшим из Санкт-Петербурга. Скопление птиц помешало лайнеру сесть с первого раза. Однако спустя несколько минут птицы разбежались и Airbus A-319 благополучно приземлился в точке назначения.

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Ранее в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошёл инцидент — самолёт авиакомпании Delta во время посадки задел взлётно-посадочную полосу крылом. Пилот, заметив проблему, немедленно набрал высоту и совершил повторный заход на посадку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Николай Рюмин
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