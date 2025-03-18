Самолёт задел взлётно-посадочную полосу во время посадки в Нью-Йорке

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошёл инцидент — самолёт авиакомпании Delta во время посадки задел взлётно-посадочную полосу крылом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Инцидент произошёл 17 марта во время вечернего рейса из Джексонвилла, штат Флорида. Пилот, заметив проблему, немедленно набрал высоту и совершил повторный заход на посадку. На борту находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. К счастью, никто не пострадал.

После происшествия воздушное судно было выведено из эксплуатации для проверки, а работа аэропорта продолжилась в штатном режиме. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.