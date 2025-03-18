Самолёт с 15 пассажирами упал в море сразу после взлёта в Гондурасе

В Гондурасе произошла трагическая авиакатастрофа. Пассажирский самолёт разбился сразу после взлета, в результате погибли шесть человек. Об этом сообщает газета La Prensa, ссылаясь на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

«По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолёта в море сразу после взлёта с аэродрома на острове Роатан на западе Гондураса», — рассказал Варела.

На борту находились 15 человек. Власти начали расследование причин трагедии. Самолёт Jetstream 41, рассчитанный на 33 пассажира направлялся в город Ла-Сейба. Предварительно, во время взлёта возникли механические неисправности. Воздушное судно упало в море примерно в километре от взлётно-посадочной полосы.

Помощь пассажирам разбившегося в Гондурасе самолёта. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Policía Nacional de Honduras