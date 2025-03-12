Транспортная прокуратура проверит ситуацию с поломкой самолёта Utair в Москве

Уральская транспортная прокуратура России инициировала проверку в связи с поломкой самолёта авиакомпании «ЮТэйр» (Utair). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«11.03.2025 в аэропорту города Москвы задержан к вылету регулярный рейс UT-785 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», следующий по маршруту Москва (Внуково) — Ереван. Причина задержки — неисправность двигателя воздушного судна. Время вылета по расписанию 11.03.2025 в 21 час 40 минут. Планируемое время вылета 21 часа 50 минут 12.03.2025. На рейс зарегистрировано 238 пассажиров», — говорится в публикации.

Уральская транспортная прокуратура приступила к проверке исполнений законодательства о безопасности полётов. Прокуратура Москвы проконтролирует соблюдение прав пассажиров.