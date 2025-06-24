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Регион
24 июня, 09:22

В Северной Осетии предупредили о проблемах с мобильной связью

Меняйло предупредил о замедлении мобильного интернета в Северной Осетии

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Северной Осетии могут наблюдаться перебои в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своём телеграм-канале.

«Возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета», написал он.

Он призвал жителей региона с пониманием отнестись к временным ограничениям, пояснив, что эти меры связаны с обеспечением безопасности.

Ограничения введены в связи с возможной атакой БПЛА в регионе.

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Ранее сообщалось, что в Приморском крае временно отключают мобильный интернет. Власти пояснили, что подобные меры вводятся в рамках обеспечения безопасности в период специальной военной операции. По данным на 17 июня, перебои с мобильным интернетом фиксировались уже в 16 субъектах РФ. Основная причина ограничений — противодействие вражеским беспилотникам, поскольку отключение связи затрудняет их координацию.

Алиса Хуссаин
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