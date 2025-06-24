В Северной Осетии предупредили о проблемах с мобильной связью

В Северной Осетии могут наблюдаться перебои в работе мобильной связи и интернета. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своём телеграм-канале.

«Возможно замедление работы сотовой связи и мобильного интернета», — написал он.

Он призвал жителей региона с пониманием отнестись к временным ограничениям, пояснив, что эти меры связаны с обеспечением безопасности.

Ограничения введены в связи с возможной атакой БПЛА в регионе.